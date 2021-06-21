В Михайловском районе поезд протащил «Хендай» несколько метров по путям

Водитель легковушки пытался «проскочить» железнодорожные пути, несмотря на запрещающий сигнал светофора и звуковой сигнал.

В Михайловском районе поезд протащил «Хендай» несколько метров по путям. Подробности происшествия приводит ИД «Пресса».

Инцидент случился в понедельник, 21 июня, примерно в 10:40 на железнодорожном переезде у михайловского поселка Классон. По предварительной информации, водитель Hyundai Solaris решил переехать пути, несмотря на запрещающий сигнал светофора и звуковой сигнал.

Поезд зацепил легковушку и протащил его несколько метров по железнодорожным путям.

На место прибыли сотрудники ГИБДД и скорая помощь, однако водитель легковушки не пострадал.