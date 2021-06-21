В черте Рязани пассажирский поезд сбил мужчину
Трагедия произошла в воскресенье, 20 июня, около станции «Лагерное». Мужчина на вид 50-60 лет скончался от полученных травм на месте.
В черте Рязани пассажирский поезд сбил мужчину. Об этом РЗН. инфо сообщил собственный источник.
Трагедия произошла в воскресенье, 20 июня, около станции «Лагерное». Мужчина на вид 50-60 лет скончался от полученных травм на месте.
«Тело сильно пострадало, поэтому установить личность пока не удалось», — отметил источник.