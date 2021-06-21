В Александро-Невском районе у мужчины изъяли самодельный пистолет
У него не было разрешения ни на хранение, ни на ношение данного вида оружия.
В Александро-Невском районе у мужчины изъяли самодельный пистолет. Об этом
Пистолет, изготовленный кустарным способом, обнаружили у 40-летнего жителя деревни Ольховка. Разрешение на хранение и ношение данного оружия у него не было. По словам задержанного, он хранил пистолет, чтобы отпугивать животных со своего огорода — недалеко от деревни находится лесополоса, где обитают лисы, бездомные собаки и другие животные.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Ему грозит до четырех лет лишения свободы.