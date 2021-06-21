У рязанского рабочего украли электроперфоратор

Подробности происшествия сообщает региональное управление МВД.

У рязанского рабочего украли электроперфоратор. Подробности происшествия сообщает региональное управление МВД.

Инструмент украли у 35-летнего мужчины. Он проводил ремонт в доме на улице Тимуровцев. Работник оставил электроперфоратор и ушел на перерыв, а когда вернулся — заметил пропажу.

Похитителем оказался 37-летний житель дома, в котором велся ремонт. По предварительной информации, он услышал, что работы завершились, вышел на лестничную площадку и забрал себе перфоратор. Инструмент он спрятал во внутренний отсек дивана, а позже планировал продать и купить на вырученные деньги алкоголь.

В отношении него возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до пяти лет тюрьмы.