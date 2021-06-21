Сорокина отчиталась о работе мэрии Рязани за 2020 год

Мэр Рязани Елена Сорокина представила депутатам Рязанской гордумы отчет о результатах деятельности администрации за 2020 год. Об этом сообщил сайт мэрии.

В понедельник, 21 июня, Елена Сорокина представила депутатам Рязанской гордумы отчет о результатах деятельности администрации за 2020 год. Об этом сообщил сайт мэрии.

Сорокина подвела итоги проекта «Рязань — Новогодняя столица России 2020». По ее словам, это был серьезный опыт «масштабных мероприятий» и «задел на будущее».

«В рамках проекта в городе появились благоустроенные площадки, арт-объекты, иллюминация. Теперь Рязань может похвастаться новыми гастрономическими брендами и оригинальной сувенирной продукцией», — отметила мэр.

Она добавила, что Рязани посетили около 125 тысяч туристов, на всех мероприятиях число гостей превысило 500 тысяч, в рамках проекта провели более 780 разноплановых мероприятий.

Глава горадминистрации напомнила о том, что весной в Рязанской области ввели ограничения из-за пандемии коронавируса.

«Жители Рязани приняли введенные ограничения, изменили свой уклад жизни и привычки. Такая осознанность и принятие сложной ситуации говорят о высоком человеческом потенциале в нашем городе», — отметила Сорокина.

Она рассказала, что малообеспеченным рязанцам выдавали продуктовые наборы, в школьники получали на «дистанционке» бесплатное питание. Мэр упомянула работу горячей линии и волонтеров для помощи людям.

Сорокина напомнила о строительства школы на 1100 мест в Горроще, а также новых моделях питания в школах Рязани. В 23 общеобразовательные учреждения приобрели оборудование для обновления материально-технической базы.

По ее словам продолжается строительство детсадов. В феврале 2020 года открылся новый детский сад №37 на 220 мест в микрорайоне «Олимпийский городок». В ДПР-7 завершилось строительство детского сада №38. В микрорайонах Московский и Дашково-Песочня в прошлом году создали 400 мест для детей в возрасте до трех лет.

Мэр Рязани также напомнила о ремонте библиотеки имени Есенина, создании новых спортобъектов. В прошлом году отремонтировали спортивного зала спортшколы «Единство», беговые дорожки и тренажеры стадиона «Локомотив», уличное освещения спорткомплекса «Космос». В спортшколе «Юпитер» ввели в эксплуатацию спортивный клуб «Шторм», а в спорткомплексе «Химик» — новый стрелковый тир.

Сорокина рассказала о транспортном обслуживании Рязани. В 2020 году «Управление рязанского троллейбуса» пополнили троллейбусы и автобусы из Москвы. Она отметила, что в 2020 году 227 автобусов среднего класса заменили 440 маршруток малой вместимости.

В Рязани отремонтировали семь участков дорог. По десяти участкам заключили двухлетние контракты, в 2020 году на них выложили выравнивающий слой.

Сорокина также сообщила о переходе к новой системе обращения с твердыми коммунальными отходами. Она отметила, что на конец года в реестре числилось более 1200 площадок для накопления ТКО, в Солотче реализовали контракт по обустройству 32 контейнерных площадок. Также мэр рассказала о ликвидации незаконной свалки в поселке Хамбушево. По ее словам, в этом году там планируют рекультивировать земли и восстановить экологическую систему.

В прошлом году благоустроили 14 дворов и отремонтировали асфальт на 11 проездах, благоустроили парки — Верхний городской сад, в Комсомольский парк, в детский городок на ул. Новоселов, на территории у Дворца торжеств на Московском шоссе и на Севастопольской аллее по улице Черновицкой.

Сорокина добавила, что в Рязани реализовали 24 проекта в рамках программы поддержки местных инициатив. Жители называли места, которые необходимо создать в городе.

По словам мэра, Рязань справилась с рисками по обеспеченности собственными доходными источниками, возникшими в начале весенней пандемии. По ее словам, исполнение плановых назначений по собственным налоговым и неналоговым доходам составило 104,6%. Бюджетообразующим источником остается налог на доходы физических лиц, сформировавший 47,7% собственной доходной базы. По итогам 2020 года объем налога увеличился на 11%.

В прошлом году в Рязани выделили средства на покупку 82 квартир для сирот. Еще два жилых помещения удалось купить благодаря экономии по итогам закупочных процедур.

По словам Сорокиной, Рязань в срок подготовилась к отопительному сезону. За счет субсидий в городе провели капремонт десяти участков магистральных тепловых сетей протяженностью 4,6 км. Также РМПТС выполнил ремонт квартальных и магистральных тепловых сетей за свой счет. «Водоканал» получил субсидию, которая позволила отремонтировать сети водоотведения протяженностью 1,3 км.

Сорокина заявила, что в прошлом году разработали стратегию социально-экономического развития города Рязани до 2030 года.

В Кальном начали строить новую школу. В 2021 году планируется завершить строительство пристроек к семи детсадам, которое началось в прошлом году. Возводятся три пристройки к детским садам, два отдельно стоящих здания яслей в общей сложности на 900 мест. Также продолжают реконструировать гимназию №2, планируется капремонт детской музыкальной школы №6.

Сорокина рассказала о ремонте моста на улице Ленина, а также обустройстве прохода под ним, который соединит обе части Лыбедского бульвара. Заканчивается ремонт перекрестка Касимовского шоссе и улицы Советской Армии. В этом году планируют полностью отремонтировать мост через Трубеж. После этого мост станет пятиполосным.

Мэр напомнила, что продолжается ремонт шести дорог — Народный Бульвар, Дачная, Березовая, Татарская, Пролетарская, Коняева. Четыре участка дорог уже приняли — по улицам Песоченская, Шереметьевская, Рязанская, Братиславская.

По словам Сорокиной, в 2021 году отремонтируют асфальт в 65 дворах, девять рязанских дворов благоустроят. Она сообщила, что в этом году решат проблему с освещением в ЦПКиО, завершится благоустройство Верхнего городского парка, продолжатся работы в Парке братства по оружию.

30 мая завершилось рейтинговое голосование по отбору парков и скверов для благоустройства в 2022 году. По масштабам участия в голосовании Рязань вошла в десятку городов-лидеров с самым высоким уровнем участия. Больше 78 тысяч человек выбрали четыре территории.

«В прошедшем году наша работа была командной, сосредоточенной, решительной. И как должностных лиц, и просто как людей, которые живут в Рязани и любят свой город. Стремимся к тому, чтобы каждый рязанец почувствовал изменения к лучшему в окружающей городской среде и своей жизни в целом», — сказала Сорокина.