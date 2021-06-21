Собственники пострадавших от потопа в Рязани машин рассказали об их состоянии

Эксперты оценили состояние автомобилей и дали заключение.

Машины, пострадавшие от потопа возле рязанского магазина автозапчастей «Драйвер» на Касимовском шоссе, восстановлению не подлежат. Об этом рассказала одна из собственниц Надежда Чугунова.

По словам женщины, эксперт провел оценку состояния ее автомобиля и дал заключение, что транспортное средство нельзя отремонтировать. Необратимые повреждения получила электроника, полностью испорчен салон.

«Все подкопотное пространство было затоплено и после высыхания осталось в песке и иле. Также вода была в салоне и в багажнике. Машина до сих пор до конца не просохла. Сиденья в разводах и песке. Внутри дверей — глина», — пожаловалась рязанка.

В день потопа ее семья уехала к родственникам в деревню Рыбновского района. Машина осталась на парковке около магазина «Драйвер». О происшествии узнали только вечером, когда соседи прислали видео с плавающими автомобилями.

«Казалось, что это какая-то шутка и неправда. Автомобиль был в отличном состоянии. Пришлось оставить ребенка в деревне и в срочном порядке вернуться домой. Когда мы приехали, было темно. Из магазина аварийка откачивала воду. Наша машина стояла с открытым багажником. Ключом она не открывалась. Залезли в нее через багажник, чтобы открыть. Один из работников магазина с помощью троса помог вытащить машину наверх, чтобы ее мог забрать эвакуатор, — рассказала Надежда Чугунова. — До сих пор в голове не укладывается, как такое произошло. Позже мы посмотрели видео с камер наблюдения. Это был фильм, как твоя машина плавает и ты ничего не можешь сделать».

Женщина отметила, что за пять лет существования жилого комплекса во время дождей вода набиралась максимум до середины колеса и быстро сходила. Такой сильный потоп произошел впервые.

Собственница автомобиля готовит претензию в адрес администрации города. Если вопрос не получится урегулировать в досудебном порядке, то Надежда направит исковое заявление в суд.

Напомним, парковку возле «Драйвера» затопило вечером 12 июня. Корреспонденту РЗН. инфо управляющий магазина показал последствия катастрофы.