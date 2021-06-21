Врач рассказала о новой смертельной тактике коронавируса

Схему лечения новым пациентам постоянно меняют, так как старые алгоритмы уже не работают. Врач подчеркнула, что вакцины эффективны против мутировавших штаммов коронавируса, в том числе и индийского.

Врач-инфекционист Светлана Малиновская заявила, что COVID-19 стал действовать более агрессивно и непредсказуемо. Об этом она рассказала в интервью газете «Московский комсомолец».

По ее словам, буквально за часы происходит изменение крови.

«Количество тромбоцитов увеличивается в геометрической прогрессии, у человека моментально возникает тромбоз сосудов. И сразу происходит инфаркт», — сказала инфекционист.

Она отметила, что схему лечения новым пациентам постоянно меняют, так как старые алгоритмы уже не работают.

Врач подчеркнула, что вакцины эффективны против мутировавших штаммов коронавируса, в том числе и индийского.