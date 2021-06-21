В России предложили смягчить штрафы за неисправность автомобилей

Ранее МВД подготовило новый проект постановления правительства и приложение, согласно которым расширяется список технических неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация автомобилей. Летом запрещается использовать шипованные покрышки и защитные пленки на стеклах фар, а таже поврежденный бампер, видеорегистратор, мешающий обзору.

В России предложили смягчить штрафы за неисправность автомобилей. Минэкономразвития раскритиковало проект МВД, расширяющий список технических неисправностей автомобиля, за которые могут оштрафовать водителя, пишет « Коммерсант ».

Ранее МВД подготовило новый проект постановления правительства и приложение, согласно которым расширяется список технических неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация автомобилей. Летом запрещается использовать шипованные покрышки и защитные пленки на стеклах фар, а таже поврежденный бампер, видеорегистратор, мешающий обзору. Кроме того, речь идет об ошибках ошибках в бортовом компьютере и отсутствии цепей противоскольжения у грузовиков.

Инспектор может оштрафовать за это водителя на 500 рублей. По информации издания, ГИБДД планирует доработать перечень.