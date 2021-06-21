Рязанская полиция прокомментировала ДТП с участием самоката

Авария произошла в понедельник, 21 июня, на перекрестке Михайловского шоссе и Первомайского проспекта.

Стали известны подробности аварии с участием электросамоката на Михайловском шоссе. Об этом сообщает региональное управление МВД.

По предварительной информации, 73-летний водитель на Ford C-MAX поворачивал налево и наехал на 31-летнего пешехода, который передвигался во встречном направлении по проезжей части на электрическом самокате.

В результате ДТП пострадавший доставлен в медицинское учреждение. Проводится проверка.

Напомним, ранее в социальных сетях появилось видео с места ДТП.