Рязанка попала в ДТП на трассе в Тверской области
Большегруз врезался сзади в легковушку на перекрестке, когда машина ехала на зеленый сигнал светофора. В легковушке было четыре человека, они все получили травмы, им оказали медпомощь на месте.
Рязанка попала в ДТП на трассе в Тверской области. Об этом пострадавшая рассказала РЗН.инфо.
В воскресенье, 20 июня, примерно на 118 километре трассы Е105 у населенного пункта Мокшино столкнулись фура Volvo и Fiat Albea.
По словам девушки, большегруз врезался сзади в легковушку на перекрестке, когда машина ехала на зеленый сигнал светофора.
«Было очень страшно. Спасибо, я руль схватила сразу и от встречки ушла», — прокомментировала собеседница.
В легковушке было четыре человека, они все получили травмы, им оказали медпомощь на месте.