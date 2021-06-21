Рязанец стал первым на чемпионате России по гребле на байдарках и каноэ

Рязанец Евгений Луканцов стал первым в заезде байдарок-одиночек на олимпийской дистанции 200 метров. Евгений Луканцов — воспитанник ГАУ РО «СШОР «Олимпиец», спортсмен-инструктор ГАУ РО «ЦСП».

В воскресенье, 20 июня, прошел финальный заезд чемпионата России по гребле на байдарках 2021. Рязанец Евгений Луканцов стал первым в заезде байдарок-одиночек на олимпийской дистанции 200 метров, сообщили в региональном минспорте.

Теперь Луканцов поучаствует в Олимпийских играх в Токио.

Евгений Луканцов — воспитанник ГАУ РО «СШОР «Олимпиец», спортсмен-инструктор ГАУ РО «ЦСП».