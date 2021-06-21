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Россиянам рассказали, как не перегреться на рабочем месте
Рекомендации Роструда и Роспотребнадзора приводит «Российская газета».

Россиянам рассказали, как не перегреться на рабочем месте. Об этом сообщает «Российская газета».

«Работодатель обязан обеспечить своим сотрудникам нормальные условия труда на каждом рабочем месте. В том числе, в жаркую погоду необходимо обеспечить нормальный температурный режим, например, за счет кондиционирования, а также давать сотрудникам возможность делать перерывы в работе, предусмотреть места для отдыха, следить за тем, чтобы в рабочих помещениях всегда была чистая питьевая вода и аптечка», — пояснили в Роструде.

При этом в Роспотребнадзоре порекомендовали сокращать рабочий день на один час, в случае, если температура в рабочем помещении составит 28,5 градусов, при 29 — на два часа, выше — на четыре. Это поможет избежать перегревания.

«Допустимая суммарная продолжительность термической нагрузки за рабочую смену не должна превышать 4-5 часов, если используется спецодежда, защищающая от теплового излучения и 1,5-2 часа для работников без спецодежды», — отметили в ведомстве.

В помещении для отдыха не должно быть слишком прохладно: большие перепады температур могут спровоцировать простуды и обострение хронических заболеваний. Так что в рекреационных местах поддерживается температура 24-25 C.