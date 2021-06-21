Роспотребнадзор приостановил работу пляжей Крыма и Севастополя

Соответствующая информация опубликована на сайте надзорного органа. Это связано с недавним подтоплением на территории полуострова.

Роспотребнадзор приостановил работу пляжей Крыма и Севастополя, пострадавших от наводнения. Соответствующую информацию в понедельник, 21 июня, опубликовали на сайте надзорного органа.

Отмечается, что на территории полуострова организован комплекс противоэпидемиологических мероприятий из-за обильных осадков. В частности, усилен контроль за реализацией мероприятий, направленных на недопущение инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний.

Предписание выдано в связи с ухудшением качества морской воды. В регионе также усилен контроль за обеспечением населения подтопленных зон питьевой водой — пробы берут каждые два часа.

По состоянию на 21 июня Роспотребнадзор отмечает, что ситуация в республике стабильная и пробы воды и пищевых продуктов соответствуют обязательным нормам.

Ранее в Крыму в ночь на 17 июня циклон вызвал сильные дожди и усиления северо-западного ветра, из-за чего в регионе объявили режим ЧС. Подтоплены Керчь и соседние районы на востоке полуострова.