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Региональным властям разрешат устанавливать требования к выгулу домашних животных
В частности, местные депутаты смогут устанавливать требования к длине поводка для собаки, запрет на выгул домашних животных лицам, находящимся в состоянии опьянения, запрет на выгул домашних животных, требующих особой ответственности владельца, лицам в возрасте до 14 лет.

Региональным властям разрешат устанавливать требования к выгулу домашних животных. Об этом пишет «Российская газета».

Госдума начала сбор отзывов на законопроект, наделяющий региональные власти полномочиями прописывать правила содержания и выгула домашних животных. Инициативу уже поддержало правительство страны.

В частности, местные депутаты смогут устанавливать требования к длине поводка для собаки, запрет на выгул домашних животных лицам, находящимся в состоянии опьянения, запрет на выгул домашних животных, требующих особой ответственности владельца, лицам в возрасте до 14 лет.

При этом в федеральном КоАП нет норм, предусматривающих ответственность за неправильное содержание собак и кошек, в том числе нарушения правил выгула. В некоторых регионах введены местные штрафы за неправильные прогулки с собаками, но такие законы часто отменяются по решению суда.

В настоящий момент ведется работа над проектом нового КоАП. Предполагается, что в нем будет решен и вопрос наказания владельцев животных, допустивших какие-то нарушения. В частности, обсуждается предложение ввести общую норму, наказывающую за нарушение установленных для домашних любимцев правил, и под статью будут попадать в том числе нарушители региональных прогулочных норм