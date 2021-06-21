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Следователи начали проверку после гибели 12-летней девочки в Рязанской области
Тело ребенка подняли из воды 19 июня. По информации следователей, двое детей 12 и 10 лет без должного присмотра родителей купались в необорудованном месте.

В Сасове проводят доследственную проверку по факту утопления 12-летней девочки. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

Тело ребенка подняли из воды 19 июня. По информации следователей, двое детей 12 и 10 лет без должного присмотра родителей купались в необорудованном месте. 10-летний мальчик стал тонуть, девочка пыталась удержать его на плаву. Мальчику помог подоспевший на помощь взрослый. Саму ее спасти не удалось.

Следователи установят обстоятельства произошедшего, по результатам примут процессуальное решение.

Ранее стали известны подробности гибели ребенка.