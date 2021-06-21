В Пронском районе пьяная женщина без «прав» пыталась уехать на угнанном автомобиле

У женщины не было «прав». В отношении нее составили протокол по делу об административном правонарушении по части 3 статьи 12.8 КоАП РФ.

В ночь с 19 на 20 июня в Пронском районе задержали женщину, которая в пьяном состоянии пыталась уехать на машине. Об этом сообщила региональная Госавтоинспекция.

У женщины не было «прав». В отношении нее составили протокол по делу об административном правонарушении по части 3 статьи 12.8 КоАП РФ.

Также выяснилось, что государственные регистрационные знаки и документы на транспортное средство, находятся в розыске.

Местных жителей попросили при подобных случаях обращаться по телефону 84914142370.