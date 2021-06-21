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«АвтоВАЗ» планирует начать производство более дорогих автомобилей
С 2023 года по 2026 годы в цикл планируют ввести модели более высокого ценового сегмента. В линейке оставят модели низкого ценового сегмента.

В течение пяти лет «АвтоВАЗ» планирует в течение пяти лет представить новые модели Lada и с их помощью вывести бренд в более высокий ценовой сегмент. Он будет «намного выше» 1 миллиона рублей, передает РИА Новости.

По словам президента «АвтоВАЗа» Николя Мора, с 2023 года по 2026 годы в цикл планируют ввести модели более высокого ценового сегмента.

«В перспективе следующих пяти лет мы планируем выйти намного выше, чем порог в 1 миллион рублей по цене», — отметил он.

Мор добавил, что в линейке оставят модели низкого ценового сегмента.

Для нового производства компания планирует модернизировать производственные площадки.

Согласно планам, к 2025 году на российский рынок планируют выпустить четыре новых модели автомобилей, включая совершенно новое поколение внедорожника Niva в 2024 году.

Фото Lada.ru