«АвтоВАЗ» планирует начать производство более дорогих автомобилей

С 2023 года по 2026 годы в цикл планируют ввести модели более высокого ценового сегмента. В линейке оставят модели низкого ценового сегмента.

В течение пяти лет «АвтоВАЗ» планирует в течение пяти лет представить новые модели Lada и с их помощью вывести бренд в более высокий ценовой сегмент. Он будет «намного выше» 1 миллиона рублей, передает РИА Новости .

По словам президента «АвтоВАЗа» Николя Мора, с 2023 года по 2026 годы в цикл планируют ввести модели более высокого ценового сегмента.

«В перспективе следующих пяти лет мы планируем выйти намного выше, чем порог в 1 миллион рублей по цене», — отметил он.

Мор добавил, что в линейке оставят модели низкого ценового сегмента.

Для нового производства компания планирует модернизировать производственные площадки.

Согласно планам, к 2025 году на российский рынок планируют выпустить четыре новых модели автомобилей, включая совершенно новое поколение внедорожника Niva в 2024 году.