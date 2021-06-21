В Рязани украли мотоцикл

Мотоцикл украли в воскресенье, 20 июня, с 16:00 до 21:00. Владелец просит всех, кто видел мотоцикл, обращаться по номеру телефона: +7 (905) 692-22-25.

В Рязани украли мотоцикл, который был припаркован у дома №69/57 по улице 4-ая линяя. Об этом РЗН. инфо рассказал пострадавший.

По его словам, мотоцикл украли в воскресенье, 20 июня, с 16:00 до 21:00.

Владелец просит всех, кто видел мотоцикл, обращаться по номеру телефона: +7 (905) 692-22-25 .

Приметы: передние часть мотоцикла крыло и бак перекрашены в более темный желтый цвет, с левой стороны на передней части бака есть подтеки от краски. Наклейки марки мотоцикла Hornet. С левый стороны руля одно зеркало, на провой дуге царапины.

Владелец отметил, что пока не обращался в полицию с сообщением о пропаже мотоцикла.