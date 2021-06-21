Мэрия займется оперативным сносом аварийных деревьев в Рязани

Глава городской администрации Елена Сорокина ответила на вопросы депутатов.

Мэрия займется оперативным сносом аварийных деревьев в Рязани. Об этом в понедельник, 21 июня, сообщила мэр Рязани Елена Сорокина, отвечая на вопросы депутатов.

Они предложили устроить помесячные рейды по массовому спиливанию деревьев на основе обращения граждан.

«В ближайшее время будет организована комиссия по выявлению сухих (аварийных) деревьев в системе уличного озеленения. В целях организации оперативной работы по сносу сухостоя уличного озеленения прорабатывается вопрос формирования дополнительной бригады вальщиков МБУ „Дирекция благоустройства города“», — отметила Сорокина.