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Мэрия объяснила причину затопления дорог во время ливней в Рязани
Ситуацию с затоплениями дорог во время ливней 9 и 12 июня разобрали на заседании гордумы.

Мэр Рязани Елена Сорокина объяснила причину затопления дорог во время ливней 9 и 12 июня. Об этом она сообщила в понедельник, 21 июня, на заседании гордумы.

«Ливневая канализация в Рязани была построена в 1950-60 годах. Из-за возросших нагрузок на дорожную сеть коммуникации разрушаются, ливневки в среднем принимают 30-35 миллиметров осадков в сутки. 9 и 12 июня такое количество выпало всего за час-два. Существующая ливневая сеть на некоторых улицах Рязани не рассчитана на такой объем стоков», — отметила Сорокина.

Она посетовала, что обслуживание и ремонт ливневки требуют серьезных затрат.

Глава администрации предположила взимать плату за подключение абонентов к сети городской ливневой канализации, а также за транспортирование стоков к ней.

Она привела в пример Кострому, Великий Новгород, Вологду, Калугу, где уже применяется подобный опыт. Профильным специалистам уже даны поручения проанализировать этот вопрос.

Также глава администрации предложила обустраивать дождевые сады, биопруды, биофильтрационные каналы при строительстве новых объектов.