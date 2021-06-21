Названа причина гнилого запаха у переболевших COVID-19

Из-за воспаления слизистой носа могут воспалиться пазухи. Из-за этого может возникнуть отек слизистой не только пазух носа, но и в соустье — отверстие между пазухой и полостью носа.

ЛОР-врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев рассказал, что запах гнили, который чувствуют переболевшие коронавирусом, может быть связан с гайморитом. Об этом сообщил URA.RU . По его словам, из-за воспаления слизистой носа могут воспалиться пазухи. Из-за этого может возникнуть отек слизистой не только пазух носа, но и в соустье — отверстие между пазухой и полостью носа.

«Отверстие вскрывается и это зловоние усиливается, потому что пазуха воспаляется все сильнее с каждым днем. По мере того, как это отверстие открывается, запах гнили выходит», — объяснил врач.

Он отметил, что запах гнили исходит именно от воспаленных гайморовых пазух.

По его словам, коронавирус может привести к риниту, а тот — к гаймориту. Лор порекомендовал обращаться к врачу, сделать рентгеновский снимок или КТ пазух носа.

Зайцев отметил, что точный диагноз можно узнать только после обследования.