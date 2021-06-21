Стали известны подробности гибели девочки, утонувшей в Рязанской области

Около часа дня девочка с другом-первоклассником пришла на работу к своему отцу, охранявшему автомобильный мост. Школьники купались под «периодическим» присмотром мужчины в нескольких метрах от берега, вне места, предназначенного для плавания.

Стало известно, что в реке Цна в Сасове утонула ученица 6 класса школы № 106. Подробности опубликовало ИД «Пресса».

Тело девочки подняли в субботу, 19 июня, примерно в 15:30, в реке Цна под мостом между Сасовом и улицей Авиагородок.

Около часа дня девочка с другом-первоклассником пришла на работу к своему отцу, охранявшему автомобильный мост. Школьники купались под «периодическим» присмотром мужчины в нескольких метрах от берега, вне места, предназначенного для плавания.

Дети попали в водоворот и начали тонуть. Девочка смогла вытолкнуть друга, но сама не смогла выбраться и утонула. Мальчик побежал к отцу и рассказали о произошедшем. Тот начал самостоятельно искать ребенка, сообщив о ЧП в службу спасения.

Спасатели достали из воды труп, на теле не было признаков насильственной смерти. Предварительная причина гибели — гидрогенная асфиксия легких. Проводится проверка.

Следователи начали проверку.