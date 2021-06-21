Двоих рязанцев задержали за попытку убрать чужой автомобиль со двора

Инцидент произошел на улице Чкалова. Рязанцев задержала патрульно-постовая служба, сообщает региональное управление МВД.

Двоих рязанцев задержали за попытку убрать чужой автомобиль со двора. Об инциденте сообщает региональное управление МВД.

Мужчин заметили ночью во время патрулирования на улице Чкалова, когда те толкали автомобиль «ВАЗ 2106» без госномеров. Выяснилось, что машина им не принадлежит. Рязанцы пытались убедить полицейских, что просто хотели убрать из двора автомобиль, который мешает проезду. При этом владельца машины они не знают.

19-летних подозреваемых задержали. Автомобиль эвакуировали на спецстоянку.

Проводится проверка.