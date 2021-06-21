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В Шацком районе произошло массовое ДТП, пострадали двое детей
57-летний житель Самарской области на Mercedes Benz Actros превысил скорость и врезался в Toyota Matrix, за рулем которого был 59-летний москвич, а также на Skoda Rapid под управлением 43-летнего жителя Московской области и Volkswagen Polo, за рулем которого был 48-летний водитель.

В воскресенье, 20 июня, в Шацком районе произошло ДТП на 253-ом километре дороги М5 «Урал». Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

57-летний житель Самарской области на Mercedes Benz Actros превысил скорость и врезался в Toyota Matrix, за рулем которого был 59-летний москвич, а также на Skoda Rapid под управлением 43-летнего жителя Московской области и Volkswagen Polo, за рулем которого был 48-летний водитель.

За медпомощью обращались два пассажира Toyota Matrix 44 и 14 лет, также пострадал 10-летний пассажир автомобиля Skoda Rapid.

Проводится проверка.