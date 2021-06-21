COVID-19 обнаружили в шести рязанских детсадах

Статистику заболеваемости в учебных учреждениях в понедельник, 21 июня, опубликовала региональная опергруппа.

COVID-19 обнаружили в шести рязанских детсадах. Соответствующую информацию в понедельник, 21 июня, опубликовала региональная опергруппа.

Всего коронавирус зафиксировали в 22 образовательных учреждениях Рязанской области. В их числе шесть детских садов и школ, 5 училищ и столько же вузов.

В связи с этим в образовательных учреждениях проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.