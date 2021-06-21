\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 21
26°
Втр, 22
28°
Срд, 23
30°
ЦБ USD 73.2 0.98 22/06
ЦБ EUR 86.89 0.9 22/06
Нал. USD 72.85 / 73.60 16:27
Нал. EUR 86.80 / 87.4 14:41
Новости
Публикации
Эксперты-биологи объяснили гибель деревьев в «Наташкином» парке
С началом реконструкции ограды в Верхнем городском парк...
16 июня 18:25
1
4 361
Власти не спешат спасать рязанскую речку, в которой потемнела вода и п...
В речке Быстрица всплыла мертвая рыба, а вода в ней при...
16 июня 16:20
5 120
Директор уничтоженного стихией магазина автозапчастей «Драйвер» показа...
Само помещение магазина требует капитального ремонта, в...
15 июня 18:45
15 310
Разрешена ли законом деятельность экстрасенсов и народных медиков?
Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с вопросами,...
13 июня 12:34
5 565
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
На четырех рязанских улицах отключат холодную воду
Воды не будет до конца рабочего дня — 17:00. Об этом сообщает сайт городской администрации.

На четырех рязанских улицах отключат холодную воду. Об этом в понедельник, 21 июня, сообщает сайт городской администрации.

В понедельник, 21 июня, до конца рабочего дня — 17.00 — останутся без воды следующие улицы:

  • Первомайский проспект, дом 56;

  • Куйбышевское шоссе, дом 4/1;

  • улица Телевизионная, дома 2, 2а, 2б, 3/1, 4, 5, 6/26, 7, 8, 9, 11, 6а/1, 4а/1, 4а корпус 2, 4а;

  • улица Бирюзова, дома 17 и 18.

Отключение связано с аварийно-восстановительными работами на водопроводе.