На четырех рязанских улицах отключат холодную воду
Воды не будет до конца рабочего дня — 17:00. Об этом сообщает сайт городской администрации.
На четырех рязанских улицах отключат холодную воду. Об этом в понедельник, 21 июня, сообщает сайт городской администрации.
В понедельник, 21 июня, до конца рабочего дня — 17.00 — останутся без воды следующие улицы:
-
Первомайский проспект, дом 56;
-
Куйбышевское шоссе, дом 4/1;
-
улица Телевизионная, дома 2, 2а, 2б, 3/1, 4, 5, 6/26, 7, 8, 9, 11, 6а/1, 4а/1, 4а корпус 2, 4а;
-
улица Бирюзова, дома 17 и 18.
Отключение связано с аварийно-восстановительными работами на водопроводе.