Рязанцев предупредили об аномальной жаре
Температура воздуха в эти дни будет выше климатической нормы на 7-10 градусов. Рязанцев попросили не разводить костры в лесах и около водоемов, не бросать спички и окурки и не позволять детям играть с огнем.
С 22 по 26 июня в Рязанской области ожидается аномально жаркая погода. Метеопредупреждение опубликовала
Температура воздуха в эти дни будет выше климатической нормы на 7-10 градусов.
Рязанцев попросили не разводить костры в лесах и около водоемов, не бросать спички и окурки и не позволять детям играть с огнем.
В МЧС напомнили номера телефонов для вызова экстренных служб 101,