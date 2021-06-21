Рязанцев предупредили об аномальной жаре

Температура воздуха в эти дни будет выше климатической нормы на 7-10 градусов. Рязанцев попросили не разводить костры в лесах и около водоемов, не бросать спички и окурки и не позволять детям играть с огнем.