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В Рязанской области выросла заболеваемость коронавирусом
В Рязанской области выросла заболеваемость коронавирусом. По данным федерального оперштаба, за сутки выявили 60 новых случаев заражения COVID-19. Суточный прирост составил 0,19%.

По данным федерального оперштаба на воскресенье, 20 июня, за сутки выявили 60 новых случаев заражения COVID-19. Суточный прирост составил 0,19%.

С начала пандемии в Рязанской области ковидом заболели 30 308 человек. За сутки выздоровели 50 рязанцев, всего — 28 756.

Умерли еще два человека, всего за время пандемии скончались 574 рязанца.

За неделю, с 14 по 20 июня, в регионе коронавирусом заразились 338 человек, выздоровели 313. Скончались 10 жителей области.

Напомним, за сутки 19 июня в регионе зафиксировали 56 новых случаев заражения коронавирусом.