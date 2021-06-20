В Рязанской области вырос спрос на медицинских работников

За два года спрос на медиков в России вырос почти в два раза — на 82% за январь-май 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого. В Рязанской области рост составил 9%, сообщили в пресс-службе hh.ru Поволжье.

За два года спрос на медиков в России вырос почти в два раза — на 82% за январь-май 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого. В Рязанской области рост составил 9%, сообщили в пресс-службе hh.ru Поволжье.

Чаще всего работодатели искали медсестер (4,7% вакансий), терапевтов (3,6%), фармацевтов-провизоров (2,9%), педиатров (1,8%), неврологов (1,5%), фельдшеров (1,4%), анестезиологов-реаниматологов (1,3%), ветеринаров (1,2%), офтальмологов (1,1%) и врачей УЗИ (1%).

Средняя предлагаемая зарплата для медиков в Рязанской области составила 44 тысячи рублей, по стране в целом — 45 тысяч рублей. Интересно, что предлагаемая зарплата для медиков, работа которых напрямую связана с COVID-19, в среднем на 20 тысяч рублей выше.

В свою очередь, количество соискателей в сфере «Медицина, фармацевтика» за два года выросло на 45% по стране в целом, на 12% в Рязанской области.

«В Рязанской области на одну медицинскую вакансию сегодня приходится всего 0,6 резюме — сфера испытывает острейший кадровый дефицит. Ситуация усложняется и тем, что среди соискателей зачастую популярны не те медицинские специальности, какие наиболее востребованы в больницах», — отметила руководитель пресс-службы hh.ru Поволжье Анна Буслова.