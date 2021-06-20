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В рязанском Радиоуниверситете разработали космический аппарат для сбора внеземных объектов
Космический аппарат, который сможет собирать наноразмерные объекты внеземного происхождения, разработали в Рязанском государственном радиотехническом университете имени В. Ф. Уткина.

Космический аппарат, который сможет собирать наноразмерные объекты внеземного происхождения, разработали в Рязанском государственном радиотехническом университете имени В. Ф. Уткина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы, распространенные Федеральным институтом промышленной собственности.

Изобретение относится к малоразмерным исследовательским бинарным космическим аппаратам, которые служат для поиска и сбора наноразмерных объектов внеземного происхождения, скопившихся в космических пылевых структурах в окрестностях точек либрации, сообщается в материалах. Точки либрации — точки, где уравновешиваются силы притяжения Солнца и планеты.

Аппарат имеет ленту, на которой находятся солнечные батареи и микроконтейнеры. В ее верхней и нижней части находятся высоковольтные шины, они создают электрическое поле и притягивают нанообъекты. Герметичность обеспечивает запайка специальными пленками, это исключает попадание земных частиц.

После сбора нанообъектов солнечная батарея сворачивается и ожидается их транспортировка на Землю.