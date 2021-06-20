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В рязанском Лесопарке прошла выставка бездомных животных
В Рязани в Лесопарке в субботу, 19 июня, прошла выставка животных «Пойдем домой». Мероприятие традиционно проводят, чтобы найти дом собакам и кошкам, у которых нет хозяев.

В Рязани в Лесопарке в субботу, 19 июня, прошла выставка животных «Пойдем домой». Об этом сообщается в группе «Лесопарка» «ВКонтакте». Мероприятие традиционно проводят, чтобы найти дом собакам и кошкам, у которых нет хозяев.

Организаторы акции — Городская служба по контролю за безнадзорными животными. Совместно с волонтерами они доставили в парк животных, которые находятся на передержке. Руководитель приюта рассказала о том, как содержатся животные, какую помощь оказывает учреждение.

Некоторые животные на выставке обрели хозяев.