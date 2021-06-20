В рязанском ЦПКиО возобновит работу кинотеатр под открытом небом
В Рязани на территории ЦПКиО с июля начнет работу кинотеатр под открытом небом. Об этом сообщается в группе парка «ВКонтакте».
В Рязани на территории ЦПКиО с июля начнет работу кинотеатр под открытом небом. Об этом сообщается в группе парка
Кинопоказы будут проводиться на территории Зеленого театра в рамках проекта «Летний экран». Сейчас идут подготовительные работы — устанавливают цифровой экран.
Первый сеанс по расписанию назначен на воскресенье, 4 июня, в 20:00. Программу мероприятий парка можно посмотреть