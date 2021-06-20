В рязанском ЦПКиО возобновит работу кинотеатр под открытом небом

В Рязани на территории ЦПКиО с июля начнет работу кинотеатр под открытом небом. Об этом сообщается в группе парка «ВКонтакте».

В Рязани на территории ЦПКиО с июля начнет работу кинотеатр под открытом небом. Об этом сообщается в группе парка «ВКонтакте».

Кинопоказы будут проводиться на территории Зеленого театра в рамках проекта «Летний экран». Сейчас идут подготовительные работы — устанавливают цифровой экран.