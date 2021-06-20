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В рязанских больницах не выявили серьезных нарушений после пожара в ОКБ
В медучреждениях Рязанской области в ходе проверок не нашли серьезных нарушений. Об этом в субботу, 19 июня, в кулуарах съезда партии «Единая Россия» сообщил ТАСС губернатор Николай Любимов.

В медучреждениях Рязанской области в ходе проверок не нашли серьезных нарушений. Об этом в субботу, 19 июня, в кулуарах съезда партии «Единая Россия» сообщил ТАСС губернатор Николай Любимов. Проверки учреждений здравоохранения региона начались после пожара в ОКБ имени Семашко в Рязани, в результате которого погибли три человека.

«Есть, конечно, отдельные недостатки, серьезных замечаний в этом отношении не выявлено, прокуратура подводит итоги параллельных проверок. Пока рано о чем-то говорить, но по тем нарушениям, которые были выявлены, сейчас занимаются все — отрабатывают их, чтобы этих нарушений не было», — рассказал губернатор.

По словам Любимова, он не собирается принимать кадровые решения в связи с пожаром в больнице, пока в деле разбираются следователи.

Напомним, в ночь с 8 на 9 июня в 3:36 в реанимации отделения для больных с коронавирусом ОКБ имени Семашко произошел пожар. Было эвакуировано 37 человек. Пострадало 11 человек, 9 спасено. Три человека погибли: два на пожаре, один умер в скорой помощи. Позже скончалась еще одна эвакуированная при пожаре в ОКБ имени Семашко.