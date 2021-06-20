В Рязани отключат горячую воду на трех улицах

В Рязани с 21 июня по 4 июля в связи с плановыми профилактическими работами на системах и объектах теплоснабжения отключат горячую воду на трех улицах. Об этом сообщается на сайте мэрии.

В Рязани с 21 июня по 4 июля в связи с плановыми профилактическими работами на системах и объектах теплоснабжения отключат горячую воду на трех улицах. Об этом сообщается на сайте мэрии.

Горячей воды не будет по следующим адресам:

улица Интернациональная, д. 15 В, д. 27 (школа № 69), д. 10а, д. 11а корп. 1, д. 11а корп. 2, д. 11а, д. 11б, д. 11 В, д. 13а, д. 13б, д. 13 В, д. 13 г, д. 15а, д. 15б, д. 15 В, д. 16а, д. 16б, д. 16 В, д. 22а, д. 24, д. 24 корп. 1, д. 25, д. 25 корп. 1, д. 26, д. 26 корп. 1, д. 27 корп. 2, д. 27 корп. 3, д. 27 корп. 4, д. 27 корп. 5, д. 5а, д. 5б, д. 5 В, д. 5 г, д. 5Е;

улица Бирюзова, д. 29а (детсад № 153), д. 31а (детсад № 158), д. 29, д. 29 корп. 1, д. 30, д. 30 корп. 1, д. 31, д 31 корп. 1;

улица Станкозаводская, д. 31, д. 32, д. 32 корп. 1, д. 32 корп. 2.