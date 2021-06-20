В Рязани отключат горячую воду на трех улицах

В Рязани с 21 июня по 4 июля в связи с плановыми профилактическими работами на системах и объектах теплоснабжения отключат горячую воду на трех улицах. Об этом сообщается на
Горячей воды не будет по следующим адресам:
улица Интернациональная, д. 15 В, д. 27 (школа № 69), д. 10а, д. 11а корп. 1, д. 11а корп. 2, д. 11а, д. 11б, д. 11 В, д. 13а, д. 13б, д. 13 В, д. 13 г, д. 15а, д. 15б, д. 15 В, д. 16а, д. 16б, д. 16 В, д. 22а, д. 24, д. 24 корп. 1, д. 25, д. 25 корп. 1, д. 26, д. 26 корп. 1, д. 27 корп. 2, д. 27 корп. 3, д. 27 корп. 4, д. 27 корп. 5, д. 5а, д. 5б, д. 5 В, д. 5 г, д. 5Е;
улица Бирюзова, д. 29а (детсад № 153), д. 31а (детсад № 158), д. 29, д. 29 корп. 1, д. 30, д. 30 корп. 1, д. 31, д 31 корп. 1;
улица Станкозаводская, д. 31, д. 32, д. 32 корп. 1, д. 32 корп. 2.
График плановых отключений на период подготовки к отопительному сезону 2021/2022 опубликован