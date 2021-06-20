В Кремле назвали дату прямой линии Путина

Прямая линия президента Владимира Путина с россиянами пройдет в среду, 30 июня. Об этом рассказали в пресс-службе Кремля.

Прямая линия президента Владимира Путина с россиянами пройдет в среду, 30 июня. Об этом рассказали в пресс-службе Кремля.

Программа выйдет в эфир в 12:00 по московскому времени. Президент в свободном режиме ответит на вопросы, которые интересуют россиян.

Трансляция будет идти на телеканалах «Первый», «Россия 1», «Россия 24», «НТВ», «ОТР», «Мир», а также в эфире радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России».