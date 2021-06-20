Ученые нашли способ ускорить выздоровление от коронавируса

Ученые нашли способ, который помогает быстрее вылечиться от COVID-19. Исследователи из Оксфордского университета пришли к выводу, что в этом помогает ингалятор от астмы, пишет Telegraph.

Ученые нашли способ, который помогает быстрее вылечиться от COVID-19. Исследователи из Оксфордского университета пришли к выводу, что в этом помогает ингалятор от астмы, пишет Telegraph .

Будесонид — лекарство, которое применяют для лечения астмы и хронической обструктивной болезни легких. Ученые из Оксфордского университета заявили, что ингалятор помогает сократить время выздоровления пациента с COVID-19 в среднем на три дня.

Как рассказала замминистра Джо Черчилль, минздрав продолжит следить за результатами испытаний этого способа лечения и скорректирует рекомендации в случае необходимости.

Британские врачи отметили, что будесонид можно использовать и в домашних условиях, но в каждом случае назначать индивидуально.

По словам профессора Ричарда Хоббса, это важная веха для пандемии.