Скончался скопинский краевед Виктор Романов

Ушел из жизни краевед, заместитель председателя городского Совета ветеранов Виктор Иванович Романов. О его смерти сообщается в группе Скопинского исторического общества.

Ушел из жизни краевед, заместитель председателя городского Совета ветеранов Виктор Иванович Романов. О его смерти сообщается в группе Скопинского исторического общества в пятницу, 18 июня.

«Человек, горячо любящий скопинскую землю, краевед-исследователь, энтузиаст и неутомимый общественник — таким он навсегда запомнится землякам», — говорится в некрологе. Члены Скопинского исторического общества выразили свои соболезнования родным и близким Романова.