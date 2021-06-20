Минтруд допустил отстранение от работы невакцинированных от COVID-19

Как рассказал глава Минтруда РФ Антон Котяков, отказавшегося от прививки сотрудника могут отстранить от работы на время, пока в регионе проходит обязательная вакцинация от коронавируса. Об этом сообщает
Это касается регионов, где действует постановление санитарного врача об обязательности прививки для отдельных категорий работников. По словам Котякова, так как решение о проведении обязательной вакцинации принимают главные санитарные врачи субъектов, то оно будет действовать на уровне региона.
Ранее Котяков сообщал, что уволить сотрудника за отказ от прививки не предусмотрено в трудовом законодательстве. Сейчас обязательную вакцинацию для определенных категорий людей ввели в нескольких регионах: в Москве, Подмосковье, Туле, Кузбассе, Ленинградской, Сахалинской и Тверской областях.