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Минтруд допустил отстранение от работы невакцинированных от COVID-19
Минтруд допустил отстранение от работы невакцинированных от COVID-19. Как пояснил глава Минтруда РФ Антон Котяков, отказавшегося от прививки сотрудника могут отстранить от работы на тот период, на который в регионе вводится обязательная вакцинация.

Как рассказал глава Минтруда РФ Антон Котяков, отказавшегося от прививки сотрудника могут отстранить от работы на время, пока в регионе проходит обязательная вакцинация от коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

Это касается регионов, где действует постановление санитарного врача об обязательности прививки для отдельных категорий работников. По словам Котякова, так как решение о проведении обязательной вакцинации принимают главные санитарные врачи субъектов, то оно будет действовать на уровне региона.

Ранее Котяков сообщал, что уволить сотрудника за отказ от прививки не предусмотрено в трудовом законодательстве. Сейчас обязательную вакцинацию для определенных категорий людей ввели в нескольких регионах: в Москве, Подмосковье, Туле, Кузбассе, Ленинградской, Сахалинской и Тверской областях.