За сутки три рязанца умерли от коронавируса

Об этом в среду, 2 июня, сообщили в региональном оперштабе.

За сутки три рязанца умерли от коронавируса. Об этом в среду, 2 июня, сообщили в региональном оперштабе.

Всего в регионе от коронавируса скончались 533 человека. Выздоровели за сутки 46 человек, всего — 27 884. За сутки выявлено 53 новых случая заражения, всего с начала пандемии — 29 369.

В России за сутки заболели 8 832 человек, всего число заболевших с начала пандемии достигло 5 090 249. Выздоровели 9 020 человек, всего — 4 702 599. Число умерших за сутки составило 394 человека, всего от COVID-19 умерли 122 267 человек.