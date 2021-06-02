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При взрыве газа в Вологодской области пострадали пятеро детей
. По предварительной информации, причиной стала «детская шалость». Взрыв привел к пожару, загорелось все здание площадью 28 квадратных метров. Огонь ликвидировали.

В Вологодской области в заброшенном дачном доме взорвался газовый баллон. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

По словам собеседника, пострадали пять детей. Взрыв произошел на территории СНТ «Урожайный» в городе Сокол. По предварительной информации, причиной стала «детская шалость». Взрыв привел к пожару, загорелось все здание площадью 28 квадратных метров. Огонь ликвидировали.

Пострадавшим от 13 до 16 лет. Их госпитализировали. Один ребенок находится в тяжелом состоянии, остальные — в лкгкой и средней стеени тяжести.