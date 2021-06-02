В «СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ» рассказали, кому досталась путевка в Крым

Счастливым обладателем путевки в Крым стала жительница Рязани Ольга Калукова. Она, как и другие 7 700 человек, отправила заявку на участие в партийном конкурсе. Эсеры поздравили рязанку с победой.

Партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ» подвела итоги розыгрыша туристической путевки в Крым. Обладателем главного приза стала жительница Рязани Ольга Калукова. Организаторы конкурса определили победителя 19 мая с помощью генератора случайных чисел.

Счастливым обладателем путевки в Крым стала жительница Рязани Ольга Калукова. Она, как и другие 7 700 человек, отправила заявку на участие в партийном конкурсе. Эсеры поздравили рязанку с победой.

«Не ожидала такого поздравления, — сказала Ольга Калукова, получая подарки. — Не верила до конца. Думала, это какой-то розыгрыш. Оказалось, что это правда. Все на самом деле».

Как уточнили организаторы конкурса, еще 3 участника акции: Сергей Фатюшин, Ольга Романова и Светлана Акушян — получили приз первой категории: подарочный сертификат на полет от компании «Аэрофлот». Другие 10 человек выиграли бытовую технику. Остальным победителям вручили памятные призы.

Напомним, участниками конкурса могли стать все совершеннолетние жители Рязанской области. Для регистрации было достаточно заполнить анкету на сайте ср2021. рф или стать участником опроса «СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ — ЗА ПРАВДУ». Решившие сканворд в партийной газете тоже могли отправить заявку. По словам члена Центрального Совета партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ» Александра Бычкова, розыгрыш проводился в честь объединения «Справедливой России» с партиями «Патриоты России» и «За Правду».

Напомним, решение об объединении левопатриотических сил было принято в феврале на партийном съезде в Москве. При этом «выиграть путевку и другие ценные призы мог любой участник — вне зависимости от политических взглядов».