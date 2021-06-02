В Солотче вновь попытаются узаконить дом престарелых

Сейчас участок площадью 918 квадратных метров находится в зоне застройки частными домами. Согласно открытым данным, на территории находится двухэтажный частный пансионат для пожилых людей.

В Солотче вновь попытаются узаконить дом престарелых. Заявитель подал заявление на использование участка на улице Коммунальной, № 33 под гостиницу.

Сейчас участок площадью 918 квадратных метров находится в зоне застройки частными домами. Согласно открытым данным, на территории находится двухэтажный частный пансионат для пожилых людей. Ранее заявитель уже пытался его узаконить, но получил отказ.

Вопрос обсудят на публичных слушаниях 24 июня в административном здании №107 на улице Введенской, кабинет № 219. Начало в 18:00.