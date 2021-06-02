В Ряжском районе произошло смертельное ДТП

Около 14:00 71-летний житель Ряжского района на «двенадцатой» не пропустил транспортное средство и столкнулся с грузовиком «ТС МАЗ» с полуприцепом, за рулем которого был 61-летний житель Тамбовской области.