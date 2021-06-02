В Рязанском районе появился арт-объект с портретом Паустовского
Проект представили комиссии в феврале 2021 года на конкурсе инициатив «Молодежный ресурс» и успешно защитили. По замыслу авторов, он станет завершающей частью общей туристической композиции, куда уже входят памятник, расположенный на площади перед зданием дома культуры, и экопарк.
В селе Екимовка на здании местного дома культуры появился портрет Константина Паустовского. Об этом пишет ИД «
Новый арт-объект открыли 31 мая — ко дню рождения писателя.
Проект представили комиссии в феврале 2021 года на конкурсе инициатив «Молодежный ресурс» и успешно защитили. По замыслу авторов, он станет завершающей частью общей туристической композиции, куда уже входят памятник, расположенный на площади перед зданием дома культуры, и экопарк.