В Рязани сотрудники «Почты России» вакцинировались от COVID-19 на рабочем месте

На вакцинацию сотрудников записывали заранее. Но те сотрудники УФПС Рязанской области, которые не записались, также могли прийти в этот день в здравпункт, оформить необходимые документы на месте и сделать прививку. Вакцинирование провела выездная медицинская бригада ГБУ РО «Городская клиническая больница N°4»

«Почта России» предоставила работникам рязанского управления возможность вакцинироваться на рабочем месте от коронавирусной инфекции препаратом «Спутник V».

Пункт вакцинации организовали в рабочем кабинете аппарата управления «Почты России» в Рязанской области с соблюдением всех необходимых требований.

На вакцинацию сотрудников записывали заранее. Но те сотрудники УФПС Рязанской области, которые не записались, также могли прийти в этот день в здравпункт, оформить необходимые документы на месте и сделать прививку. Вакцинирование провела выездная медицинская бригада ГБУ РО «Городская клиническая больница N°4»

«Я контактирую с большим количеством людей и хочу быть уверена, что сама нахожусь под защитой от коронавируса и для других не представляю угрозу. Сделала прививку чтобы жить и не бояться. Рада, что получилось ее поставить именно на работе, поэтому очень признательна компании за такую возможность», — отметила советник директора УФПС Рязанской области Алина Невельская.

Перед вакцинированием все получили консультацию врача-терапевта и медицинские рекомендации. Остальные желающие смогут пройти процедуру во время второго этапа вакцинации, который состоится в таком же формате через 21 день после введения первого компонента. Вакцинация проводится бесплатно и в добровольное.

«Почта России является непрерывно действующей организацией. Вакцинирование от коронавирусной инфекции — это профессиональная необходимость для наших сотрудников, которые ежедневно общаются с большим количеством клиентов и партнеров, для нас очень важно максимально защитить их от коронавирусной инфекции. Именно поэтому мы предоставили сотрудникам возможность сделать прививку от Covid на рабочем месте и съэкономить своё время», — отметил директор УФПС Рязанской области Олег Прошкин.