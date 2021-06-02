\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 02
18°
Чтв, 03
17°
Птн, 04
18°
ЦБ USD 73.5 0.26 03/06
ЦБ EUR 89.69 0.09 03/06
Нал. USD 73.25 / 73.90 15:09
Нал. EUR 89.38 / 89.80 15:09
Новости
Публикации
Какие проекты из Генплана Рязани так и остались на бумаге
Генплан разрабатывался по заказу администрации города е...
1 час назад
561
Свадьба после лайка. Рязанка рассказала романтичную историю знакомства...
Екатерина рассказала, как одна-единственная фотография,...
3 часа назад
1
647
Каковы условия привлечения работников к работе в выходные и нерабочие...
Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими...
Вчера 13:27
1 672
Где рязанцы смогут найти приличную подработку на лето
Впереди лето, и в это время года резко растет количес...
31 мая 2021 15:39
3 529
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Рязани пешеходов проверят на соблюдение ПДД
В среду, 2 июня, экипажи ДПС ГИБДД будут дежурить в наиболее оживленных местах, для которых характерны частые нарушения правил дорожного движения со стороны пешеходов.

В Рязани пешеходов проверят на соблюдение ПДД. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В среду, 2 июня, экипажи ДПС ГИБДД будут дежурить в наиболее оживленных местах, для которых характерны частые нарушения правил дорожного движения со стороны пешеходов. Цель мероприятия — снижение аварийности с участием пешеходов.

В ГИБДД напомнили пешеходам правила движения:

  • ходить по тротуару необходимо с правой стороны, при отсутствии тротуара можно двигаться по обочине, при отсутствии обочины — по краю проезжей части навстречу движению транспорта;
  • пересекать проезжую часть необходимо по пешеходным переходам, в их отсутствии — на перекрестках по линии тротуаров, не создавая помех для транспорта;
  • перед переходом необходимо убедиться в безопасности движения и отсутствии транспорта;
  • нельзя перебегать дорогу;
  • зеленый сигнал светофора разрешает движение, но не обеспечивает безопасность;
  • при переходе дороги в темное время суток необходимо иметь на одежде световозвращающие элементы;
  • при приближении транспортных средств с включенным проблесковым маячком синего цвета (синего и красного цветов) и специальным звуковым сигналом пешеходы обязаны воздержаться от перехода дороги;
  • если на перекрестке стоит регулировщик, необходимо подчиняться его действиям: рука поднята вверх — движение пешеходов запрещено во всех направлениях; руки вытянуты в сторону или опущены — со стороны левого и правого боков пешеходам разрешено переходить дорогу; правая рука вытянута вперед — пешеходам разрешено переходить дорогу за спиной регулировщика.