В Рязани пешеходов проверят на соблюдение ПДД
В среду, 2 июня, экипажи ДПС ГИБДД будут дежурить в наиболее оживленных местах, для которых характерны частые нарушения правил дорожного движения со стороны пешеходов.
В Рязани пешеходов проверят на соблюдение ПДД. Об этом
В среду, 2 июня, экипажи ДПС ГИБДД будут дежурить в наиболее оживленных местах, для которых характерны частые нарушения правил дорожного движения со стороны пешеходов. Цель мероприятия — снижение аварийности с участием пешеходов.
В ГИБДД напомнили пешеходам правила движения:
- ходить по тротуару необходимо с правой стороны, при отсутствии тротуара можно двигаться по обочине, при отсутствии обочины — по краю проезжей части навстречу движению транспорта;
- пересекать проезжую часть необходимо по пешеходным переходам, в их отсутствии — на перекрестках по линии тротуаров, не создавая помех для транспорта;
- перед переходом необходимо убедиться в безопасности движения и отсутствии транспорта;
- нельзя перебегать дорогу;
- зеленый сигнал светофора разрешает движение, но не обеспечивает безопасность;
- при переходе дороги в темное время суток необходимо иметь на одежде световозвращающие элементы;
- при приближении транспортных средств с включенным проблесковым маячком синего цвета (синего и красного цветов) и специальным звуковым сигналом пешеходы обязаны воздержаться от перехода дороги;
- если на перекрестке стоит регулировщик, необходимо подчиняться его действиям: рука поднята вверх — движение пешеходов запрещено во всех направлениях; руки вытянуты в сторону или опущены — со стороны левого и правого боков пешеходам разрешено переходить дорогу; правая рука вытянута вперед — пешеходам разрешено переходить дорогу за спиной регулировщика.