В Рязани осудят москвича, пытавшегося зарезать рязанскую семью

По уголовному делу утверждено обвинительное заключение, дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

В Рязани осудят москвича, пытавшегося зарезать рязанскую семью. Об этом сообщила пресс-служба регионального следкома.

В сентябре 2020 года 25-летний житель Московской области познакомился с 26-летней рязанкой через Интернет и приехал к ней в гости. После ссоры молодой человек нанес девушке удар молотком по голове и более 40 ножевых ранений в голову, шею и туловище. Также он ударил ножом пятилетнего сына знакомой и ее 69-летнего дедушку. Мужчина нанес им не менее 15 ножевых ранений в жизненно важные органы. После этого он похитил мобильные телефоны и деньги. Пострадавших спасли медики.

Ранее привлекавшийся к уголовной ответственности мужчина обвиняется в покушении на убийство трех лиц, в том числе малолетнего (часть 3 статьи 30 УК РФ, пункты «а, в», часть 2 стать 105 УК РФ), и грабеже (часть 1 статьи 161 УК РФ).

По уголовному делу утверждено обвинительное заключение, дело направлено в суд для рассмотрения по существу.