В Рязани ищут свидетелей смертельного ДТП под Михайловом

Всех, у кого есть информация по ДТП попросили обращаться в отдел №4 Следственной части СУ УМВД России по Рязанской области по адресу: Рязань, улица Фирсова, дом №12 корпус 1 или по телефону +7 (4912) 29-74-99.

В Рязани ищут свидетелей смертельного ДТП под Михайловом. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

27 декабря 2019 года, примерно в 17:10, в Михайловском районе 30-летний житель Тверской области, управляя автомобилем ВАЗ-2106 без «прав» сбил 38-летнего жителя Михайловского района.

В результате происшествия пешеход от полученных травм скончался на месте ДТП.