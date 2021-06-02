В Рязани ищут свидетелей двух ДТП с пострадавшими

Всех, у кого есть информация по ДТП попросили обращаться в отдел №4 Следственной части СУ УМВД России по Рязанской области по адресу: Рязань, улица Фирсова, дом №12 корпус 1 или по телефону +7 (4912) 29-74-99.

В Рязани ищут свидетелей двух ДТП с пострадавшими. Об этом сообщает сайт регионального УМВД.

24 ноября 2020 года, примерно в 21:13, в Рязани около дома №35 по улице Новоселов, 19-летний рязанец на ВАЗ-21130, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сбил пешехода — 68-летнего местного жителя, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате происшествия пешеход получил травмы и был госпитализирован.

Всех, у кого есть информация по ДТП попросили обращаться в отдел №4 Следственной части СУ УМВД России по Рязанской области по адресу: Рязань, улица Фирсова, дом №12 корпус 1 или по телефону +7 (4912) 29-74-99 .

11 февраля 2021, примерно в 10:30, в Рязани около дома №27 по улице Зубковой, 72-летний рязанец на ВАЗ-21101 не убедился в безопасности своего маневра и столкнулся с Chevrolet Cruze под управлением 24-летней местной жительницы.

В результате происшествия водитель автомобиля «ВАЗ 21101» получил травмы и был госпитализирован. Водитель второго автомобиля получила травмы, пострадавшей оказана медицинская помощь.