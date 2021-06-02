\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 02
18°
Чтв, 03
17°
Птн, 04
18°
ЦБ USD 73.5 0.26 03/06
ЦБ EUR 89.69 0.09 03/06
Нал. USD 73.25 / 73.90 15:09
Нал. EUR 89.38 / 89.80 15:09
Новости
Публикации
Какие проекты из Генплана Рязани так и остались на бумаге
Генплан разрабатывался по заказу администрации города е...
1 час назад
561
Свадьба после лайка. Рязанка рассказала романтичную историю знакомства...
Екатерина рассказала, как одна-единственная фотография,...
3 часа назад
1
647
Каковы условия привлечения работников к работе в выходные и нерабочие...
Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими...
Вчера 13:27
1 672
Где рязанцы смогут найти приличную подработку на лето
Впереди лето, и в это время года резко растет количес...
31 мая 2021 15:39
3 529
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Рязани ищут свидетелей двух ДТП с пострадавшими
Всех, у кого есть информация по ДТП попросили обращаться в отдел №4 Следственной части СУ УМВД России по Рязанской области по адресу: Рязань, улица Фирсова, дом №12 корпус 1 или по телефону +7 (4912) 29-74-99.

В Рязани ищут свидетелей двух ДТП с пострадавшими. Об этом сообщает сайт регионального УМВД.

24 ноября 2020 года, примерно в 21:13, в Рязани около дома №35 по улице Новоселов, 19-летний рязанец на ВАЗ-21130, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сбил пешехода — 68-летнего местного жителя, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате происшествия пешеход получил травмы и был госпитализирован.

Всех, у кого есть информация по ДТП попросили обращаться в отдел №4 Следственной части СУ УМВД России по Рязанской области по адресу: Рязань, улица Фирсова, дом №12 корпус 1 или по телефону +7 (4912) 29-74-99.

11 февраля 2021, примерно в 10:30, в Рязани около дома №27 по улице Зубковой, 72-летний рязанец на ВАЗ-21101 не убедился в безопасности своего маневра и столкнулся с Chevrolet Cruze под управлением 24-летней местной жительницы.

В результате происшествия водитель автомобиля «ВАЗ 21101» получил травмы и был госпитализирован. Водитель второго автомобиля получила травмы, пострадавшей оказана медицинская помощь.

Всех, у кого есть информация по ДТП попросили обращаться в отдел №4 Следственной части СУ УМВД России по Рязанской области по адресу: Рязань, улица Фирсова, дом №12 корпус 1 или по телефону +7 (4912) 29-74-99.