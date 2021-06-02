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В Песочне из-за ремонта дороги изменится схема движения транспорта
С 23:30 пятницы, 4 июня, до 05:00 понедельника, 7 июня, на участке улицы Советской армии от пересечения с Касимовским шоссе до дома №6 перекроют дорогу из-за дорожно-строительных работ.

В Песочне из-за ремонта дороги изменится схема движения транспорта. Об этом сообщает сайт мэрии.

С 23:30 пятницы, 4 июня, до 05:00 понедельника, 7 июня, на участке улицы Советской армии от пересечения с Касимовским шоссе до дома №6 перекроют дорогу из-за дорожно-строительных работ. Изменится схема движения общественного транспорта.

Автобусы:

  • №6 на участке пути между остановками «Кинотеатр Октябрь» и «Автобусный парк» будут следовать по улице Советской Армии, проезду Яблочкова, улицам Радиозаводской, Новой (в прямом и обратном направлении), далее по своим маршрутам;
  • №№ 8, 16, 17 на участке пути между остановками «Кинотеатр Октябрь» и «Кальное» будут следовать по улицам Новоселов, Тимуровцев, Касимовскому шоссе (в прямом и обратном направлении), далее по своим маршрутам.

Маршрутки:

  • №№ 32, 33, 46, 47, 53, 65, 66, 77, 96, 98а, 99 на участке пути между остановками «Кинотеатр Октябрь» и «Кальное» будут следовать по улицам Новоселов, Тимуровцев, Касимовскому шоссе (в прямом и обратном направлении), далее по своим маршрутам.