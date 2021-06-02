В Песочне из-за ремонта дороги изменится схема движения транспорта

С 23:30 пятницы, 4 июня, до 05:00 понедельника, 7 июня, на участке улицы Советской армии от пересечения с Касимовским шоссе до дома №6 перекроют дорогу из-за дорожно-строительных работ.